Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermisster 20-Jähriger

Hamm (ots)

Seit Mittwoch, 10. Dezember, wird der 20-jährige Enis I. aus Hamm vermisst. Der Vermisste hat sich mit unbekanntem Ziel aus seinem häuslichen Umfeld entfernt. Er verließ fußläufig das Wohnhaus und kehrte bislang nicht zurück.

Anlaufadressen und soziale Kontakte sind nicht vorhanden. Es wird angenommen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise werden telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an poststelle.hamm@polizei.nrw.de erbeten.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189119.

