Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 12. Dezember, einen geparkten Opel Corsa auf der Münsterstraße. Der Fahrer parkte den Wagen gegen 17 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz. Als er gegen 17.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Lackkratzer und Dellen an der linken Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

