Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Europabades - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 12.12.2025, 22:30 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 10:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22:30 Uhr und 10:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw, die auf dem Parkplatz des Europabades in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt geparkt waren. Die Besitzer eines orangefarbenen BMW Mini One und eines weißen BMW 118i (1er Reihe) hatten ihre Fahrzeuge am Freitagabend dort abgestellt. Am Samstagmorgen stellten sie fest, dass jeweils ein Außenspiegel beschädigt worden war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Spiegel vermutlich abgetreten.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Schwalmstadt ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

