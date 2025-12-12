Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus: Täter erbeuten Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 03.12.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 15:00 Uhr

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 15:00 Uhr, meldete sich der Eigentümer eines Wohnhauses in der "Rommerhäuser Hohle" in Schwalmstadt bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit des Eigentümers und verschafften sich Zutritt zum Haus.

Die Täter drangen gewaltsam über einen Balkon in das Gebäude ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie nahmen einen Tresor an sich und transportierten diesen in den Garten. Dort öffneten sie ihn und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Den leeren Tresor ließen sie zurück.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell