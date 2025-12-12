PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus: Täter erbeuten Schmuck

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 03.12.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 15:00 Uhr

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 15:00 Uhr, meldete sich der Eigentümer eines Wohnhauses in der "Rommerhäuser Hohle" in Schwalmstadt bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit des Eigentümers und verschafften sich Zutritt zum Haus.

Die Täter drangen gewaltsam über einen Balkon in das Gebäude ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie nahmen einen Tresor an sich und transportierten diesen in den Garten. Dort öffneten sie ihn und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Den leeren Tresor ließen sie zurück.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:48

    POL-HR: Bauwagen aufgebrochen: Werkzeugzubehör, Bargeld und elektronische Geräte entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2025: Melsungen Tatzeit: Mittwoch, 10.12.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 07:40 Uhr Zwischen Mittwoch, 10.12.205, 17:00 Uhr und Donnerstag, 11.12.2025, 07:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen in der Sandstraße in Melsungen. Nach ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:17

    POL-HR: Einbruch in Restaurant in Gudensberg - Polizei bittet um Hinweise

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.12.2025: Gudensberg Tatzeit: Dienstag, 09.12.2025, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 00:05 Uhr Am Mittwochvormittag meldete ein Restaurantbetreiber aus dem Schwimmbadweg in Gudensberg einen Einbruch in sein Lokal. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:24

    POL-HR: Einbruch in Garage: Zwei hochwertige E-Bikes entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2025: Gudensberg Tatzeit: Sonntag, 07.12.2025, 22:30 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 07:30 Uhr Zwischen Sonntagabend, 22:30 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Garage in der Straße "Auf dem Stück" im Gudensberger Ortsteil Deute auf und entwendeten zwei hochwertige E-Bikes. Die Täter verschafften sich nach bisherigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren