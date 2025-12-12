Polizei Homberg

POL-HR: Bauwagen aufgebrochen: Werkzeugzubehör, Bargeld und elektronische Geräte entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.12.2025:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 10.12.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 07:40 Uhr

Zwischen Mittwoch, 10.12.205, 17:00 Uhr und Donnerstag, 11.12.2025, 07:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen in der Sandstraße in Melsungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter zunächst den Fensterladen auf und öffneten anschließend gewaltsam ein Schiebefenster, um in das Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie Bargeld, zwei Akkus der Marke Bosch sowie ein Tablet mit Zubehör. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell