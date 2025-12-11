Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Restaurant in Gudensberg - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.12.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Dienstag, 09.12.2025, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 00:05 Uhr

Am Mittwochvormittag meldete ein Restaurantbetreiber aus dem Schwimmbadweg in Gudensberg einen Einbruch in sein Lokal. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23:30 Uhr und 00:05 Uhr, gewaltsam Zutritt über eine Nebentür verschafft.

Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, einen Laptop und eine Sonnenbrille. Anschließend flüchteten sie.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

In derselben Nacht wurde ebenfalls im Schwimmbadweg in ein Autoteilegeschäft eingebrochen. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6176347.

Die Kriminalpolizei in Homberg prüft derzeit, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwimmbadwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell