Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus in Treysa - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.12.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Freitag, 12.12.2025, 16:45 Uhr bis 17:40 Uhr

Am Freitag kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ostweg in Treysa.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer und hebelten eine rückseitig gelegene Balkontür gewaltsam auf, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Beute vom Tatort. Die Gründe hierfür sind bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ostwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg

