Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzte sich am Freitag, 12. Dezember, bei einem Unfall auf dem Bockumer Weg leicht.

Gegen 19.10 Uhr befuhr die Jugendliche mit ihrem E-Scooter den Radweg des Bockumer Wegs in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich befuhr eine 18-Jährige den Bockumer Weg mit ihrem Skoda in Fahrtrichtung Osten. Als diese nach links in eine Einfahrt einbog, kam es zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell