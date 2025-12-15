PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schnapsflaschen aus Gaststätte entwendet

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Gaststätte an der Oberonstraße war am Sonntag, 14. Dezember, das Ziel von Einbrechern.

In der Zeit von 1.15 Uhr bis 9.35 Uhr verschafften sich die Tatverdächtigen Zutritt zum Gebäude, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen im Thekenbereich. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einer Videokamera sowie mehreren Schnapsflaschen in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

