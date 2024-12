Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.12.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw kollidieren seitlich

Zu einem Verkehrsunfall mit vierstelliger Schadenshöhe kam es am Mittwoch um 15.10 Uhr in der Weinbergstraße in Langenhain. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Sontra befuhr zur Unfallzeit die Weinbergstraße in Langenhain in Richtung Ortsmitte. Als die junge Frau links in eine Einfahrt einfahren wollte und unvermittelt ohne zu Blinken langsamer wurde und abbog, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Wagen einer 54-Jährigen aus Wehretal. Diese war aufgrund der verringerten Geschwindigkeit von einem Anhalten der 24-Jährigen ausgegangen, weshalb die 54-Jährige an dem Pkw links vorbeifahren wollte. Als die 24-Jährige dann nach links zog, kam es zur Kollision.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannten haben zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr in der Ringstraße in Wanfried die beiden amtlichen Kennzeichen EIC-LW 233 von einem Skoda Fabia geklaut. Hinweise unter 05651/9250 an die Polizei Eschwege.

Wildunfall

Ein 28-Jähriger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07.15 Uhr mit einem Klein-Lkw die B 249 von Wanfried in Richtung Mühlhausen. Auf besagter Strecke erfasste der 28-Jährige einen Fuchs, der nach dem Zusammenprall in die angrenzende Feldgemarkung verschwand. Der Schaden am Auto des Mannes beläuft sich auf 500 Euro.

Polizei Sontra

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei Sontra hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend einen 18-Jährigen aus der Hänselstadt angehalten und überprüft. Der junge Mann wollte sich der Kontrolle zunächst offenbar entziehen, er wurde dann aber um kurz nach 22.00 Uhr an der Ecke Dresdner Straße/Brodbergstraße letztlich doch einer Kontrolle unterzogen. Wie sich hier herausstellte, hatte der junge Mann für das von ihm geführte Kleinkraftrad keine gültige Fahrerlaubnis, so dass die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagen mussten. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen.

Polizei Witzenhausen

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde ein Schaden an einem Pkw Volvo XC40 zur Anzeige gebracht. Unbekannte ritzten auf der Beifahrerseite das Wort ELLA ein, der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Sonntag (15.12.24) 15.00 Uhr und Mittwoch 12.45 Uhr. Die Besitzerin hatte den Schaden auf einem Schotterparkplatz in der Steinstraße hinter dem Krankenhaus Witzenhausen festgestellt. Die Tatörtlichkeit ist jedoch nicht genau bekannt, da der Wagen sowohl in Witzenhausen, als auch in Göttingen regelmäßig bewegt wird. Unterschiedliche Tatörtlichkeiten sind daher denkbar. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

