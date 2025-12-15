Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin auf der Ostenallee schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 65-jährige Fußgängerin zog sich am Freitag, 12. Dezember, bei einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin schwere Verletzungen zu.

Gegen 8 Uhr überquerte die Hammerin die Ostenallee in nördliche Richtung. Als sie den Radweg nördlich der Ostenallee betrat, kam es zum Zusammenstoß mit einer 31-jährigen Radfahrerin, die den Radweg in westliche Richtung befuhr.

Die Radfahrerin aus Hamm stürzte und verletzte sich leicht. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell