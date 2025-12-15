Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Alleinunfall tödlich verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 51-jähriger Radfahrer verstarb nach einem Alleinunfall am frühen Montagmorgen, 15. Dezember, auf der Marker Allee.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann aus Hamm mit seinem Rad den südlichen Radweg in östliche Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Josef-Schlichter-Allee stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungskräfte erlag der 51-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Opferbetreuer der Polizei und Notfallseelsorger übernahmen die Benachrichtigungen und Betreuung von Angehörigen des 51-Jährigen.

Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die das Verkehrskommissariat aufgenommen hat. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell