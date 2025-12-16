Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Sporthalle

Hamm-Uentrop (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich zwischen Samstag, 13. Dezember, 14 Uhr, und Montag, 15. Dezember, 10.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Sporthalle auf dem Alten Uentroper Weg.

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten der oder die Einbrecher in die Halle, wo er oder sie mehrere Spinde angingen und eine Musikbox sowie einen Lautsprecher entwendeten, ehe er oder sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell