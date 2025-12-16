Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Montag, 15. Dezember, leichte Verletzungen zu.

Gegen 21.35 Uhr befuhr eine 50-jährige Renault-Fahrerin den Pierbrockskamp in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, die Ahlener Straße zu kreuzen, um auf ein Tankstellengelände zu fahren. Dabei kam es beim Abbiegevorgang zur Kollision mit dem Jugendlichen, der den Radweg der Ahlener Straße in südlicher Richtung befuhr. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell