Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuelle Schockanrufe in den Bereichen Plau am See und Boizenburg

Rostock (ots)

Derzeit kommt es vermehrt in den Bereichen Plau am See und Boizenburg zu sogenannten Schockanrufen. Dabei werden derzeit die "Maschen" des tödlichen Verkehrsunfalls, welcher durch ein Familienmitglied verursacht wurde sowie der Anruf eines beteiligten Polizisten die eine Tätergruppierung in der Nähe der jeweiligen Wohnadresse festgestellt haben, angewendet. In der Folge sollen dann immer Geldzahlungen als Kaution für den Unfallverursacher oder die Übergabe des privaten Schmucks und Geldes zur sicheren Aufbewahrung an die Polizei erfolgen. Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden Betrugsmaschen Menschen am Telefon hereinzulegen. Bei derartigen Telefonanrufen können Sie jederzeit auflegen. Beenden Sie solche Anrufe einfach. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals Informationen zu Ihren Wertgegenständen im Haus, Passwörtern und Bankinformationen heraus. Sie können sich jederzeit an Ihre örtliche Polizei oder den Polizeinotruf wenden. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell