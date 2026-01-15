PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuelle Schockanrufe in den Bereichen Plau am See und Boizenburg

Rostock (ots)

Derzeit kommt es vermehrt in den Bereichen Plau am See und Boizenburg
zu sogenannten Schockanrufen.
Dabei werden derzeit die "Maschen" des tödlichen Verkehrsunfalls, 
welcher durch ein Familienmitglied verursacht wurde sowie der Anruf 
eines beteiligten Polizisten die eine Tätergruppierung in der Nähe 
der jeweiligen Wohnadresse festgestellt haben, angewendet. In der 
Folge sollen dann immer Geldzahlungen als Kaution für den 
Unfallverursacher oder die Übergabe des privaten Schmucks und Geldes 
zur sicheren Aufbewahrung an die Polizei erfolgen.

Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden Betrugsmaschen 
Menschen am Telefon hereinzulegen.
Bei derartigen Telefonanrufen können Sie jederzeit auflegen. Beenden 
Sie solche Anrufe einfach.
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals 
Informationen zu Ihren Wertgegenständen im Haus, Passwörtern und 
Bankinformationen heraus.

Sie können sich jederzeit an Ihre örtliche Polizei oder den 
Polizeinotruf wenden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

