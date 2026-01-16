Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn bei Gadebusch mit drei Verletzten

Gadebusch (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn zu einem Arbeitsunfall bei dem drei Mitarbeiter des Betriebes verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer Reaktion zweier Chemikalien im Bereich des Melkkarussels wodurch ein reizendes Gas entstand. In der Folge erlitten drei Mitarbeiter im Alter von 27, 34 und 37 Jahren Augen- und Atemwegsreizungen. Diese wurden zur weiteren medizinischen Versorgung von Rettungswagenbesatzungen ins Klinikum nach Ratzeburg gefahren. Wegen des zunächst unklaren Ausmaßes des Gasaustritts wurde der Katastrophengutzug des Landkreises Nordwestmecklenburg alarmiert. In der Folge kamen 18 Freiwillige Feuerwehren mit 105 Kameraden vor Ort zum Einsatz. Hier konnte nach durchgeführten Gasmessungen kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden. Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Ereignisort. Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen Unbekannt. Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann momentan noch nicht benannt werden. Nach einer Überprüfung aller Geräte konnte der Betreib die Arbeit wieder aufnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

