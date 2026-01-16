PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn bei Gadebusch mit drei Verletzten

Gadebusch (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend gegen 
21:30 Uhr in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn zu einem 
Arbeitsunfall bei dem drei Mitarbeiter des Betriebes verletzt wurden.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer Reaktion zweier 
Chemikalien im Bereich des Melkkarussels wodurch ein reizendes Gas 
entstand.
In der Folge erlitten drei Mitarbeiter im Alter von 27, 34 und 37 
Jahren Augen- und Atemwegsreizungen. Diese wurden zur weiteren 
medizinischen Versorgung von Rettungswagenbesatzungen ins Klinikum 
nach Ratzeburg gefahren.
Wegen des zunächst unklaren Ausmaßes des Gasaustritts wurde der 
Katastrophengutzug des Landkreises Nordwestmecklenburg alarmiert. In 
der Folge kamen 18 Freiwillige Feuerwehren mit 105 Kameraden vor Ort 
zum Einsatz.
Hier konnte nach durchgeführten Gasmessungen kurze Zeit später 
Entwarnung gegeben werden.
Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Ereignisort.
Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Körperverletzung gegen Unbekannt.
Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann momentan noch nicht benannt 
werden.
Nach einer Überprüfung aller Geräte konnte der Betreib die Arbeit 
wieder aufnehmen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

