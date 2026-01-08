Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: 36-Jähriger in Untersuchungshaft.

Ulm (ots)

/ Am Sonntag, den 04.01.2026, erlitt ein 54-Jähriger bei einem mutmaßlichen Messerangriff am Busbahnhof in Göppingen schwere Verletzungen.

Gegen 18.30 Uhr soll es zwischen dem 36-Jährigen und dem 54-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung auf einem Bussteig gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 36-Jährige mit einem Messer in den Oberschenkel des 54-Jährigen gestochen haben. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Unbeteiligte leisteten dem Verletzten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Dieser brachte den Mann mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.

Nur kurze Zeit später stellte sich der 36- Jährige Tatverdächtige auf dem Polizeirevier Göppingen. Die mutmaßliche Tatwaffe hatte er bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der polizeibekannte Verdächtige am Montag dem Haftrichter des Amtsgerichts Göppingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 36-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Polizeireviers Göppingen und der Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

