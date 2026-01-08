Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Betrug rechtzeitig erkannt

Am Montag forderte ein Unbekannter digitale Gutscheinkarten.

Ulm (ots)

Am Nachmittag surfte der Mann im Internet. Plötzlich erhielt er eine vermeintliche Warnmeldung eines Softwarekonzerns. Dort wurde ihm ein Cyberangriff auf seinen Computer suggeriert. Der Mann wählte die angegebene Telefonnummer. Am anderen Ende der Leitung forderte ein Unbekannter digitale Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Im Gegenzug wurde digitale Sicherheit für mehrere Jahre offeriert. Der Mann erwarb zunächst die Gutscheinkarten. Dann erkannte er den Betrug und übermittelte die Codes nicht. Als er den Täter damit konfrontierte, wurde der Kontakt beendet.

