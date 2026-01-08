PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Balzheim - Betrug rechtzeitig erkannt
Am Montag forderte ein Unbekannter digitale Gutscheinkarten.

Ulm (ots)

Am Nachmittag surfte der Mann im Internet. Plötzlich erhielt er eine vermeintliche Warnmeldung eines Softwarekonzerns. Dort wurde ihm ein Cyberangriff auf seinen Computer suggeriert. Der Mann wählte die angegebene Telefonnummer. Am anderen Ende der Leitung forderte ein Unbekannter digitale Gutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Im Gegenzug wurde digitale Sicherheit für mehrere Jahre offeriert. Der Mann erwarb zunächst die Gutscheinkarten. Dann erkannte er den Betrug und übermittelte die Codes nicht. Als er den Täter damit konfrontierte, wurde der Kontakt beendet.

++++++++ 0029345(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren