Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Fahrzeug kontrolliert

Am Mittwoch benutzte ein 51-Jähriger eine Blitzer-App während der Fahrt in Königsbronn.

Ulm (ots)

Kurz nach 23.30 Uhr kontrollierten Polizisten des Verkehrsdienstes Heidenheim den Autofahrer. Der war mit seinem Hyundai in der Heidenheimer Straße unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle bemerkten die Beamten ein eingeschaltetes Handy in einer Halterung. Dort war eine Blitzer-App aktiv. Eine Nutzung solcher Apps ist laut Straßenverkehrsordnung während der Fahrt jedoch verboten. Dem 51-Jährigen droht jetzt ein Bußgeld von mindestens 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.

