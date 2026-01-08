Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch bei Achstetten.

Ulm (ots)

Gegen 12.50 Uhr fuhr der 86-Jährige von der B30 an der Anschlussstelle Laupheim Nord ab. An der Einmündung zur K7522 hielt der Fahrer des Nissan zunächst an der Stoppstelle an. Im Anschluss bog er nach links in Richtung Achstetten ab. Hierbei übersah er eine 45-Jährige in ihrem Ford Ranger. Die wollte gerade nach links in Richtung B30 abbiegen. Der Nissan stieß gegen das linke hintere Heck des Ford. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0032631 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

