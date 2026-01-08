Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: BC) Laupheim - Ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Durch ein unvollständiges Kennzeichen war ein 18-Jähriger am Mittwoch in Laupheim aufgefallen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr stoppte die Polizei den 18-Jährigen auf einem E-Scooter in der Biberacher Straße. Dieser hatte an dem Elektrokleinstfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Dieses war noch aus dem Jahr 2024 und blau. Außerdem war es abgebrochen, sodass die Hälfte des Kennzeichens fehlte. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen.

++++0030828

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell