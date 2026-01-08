PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zugeschlagen
Am Mittwoch war in Heidenheim ein 57-Jähriger renitent.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr befand sich der 57-Jährige bei einem Termin im Jobcenter in der Theodor-Heuss-Straße. Offensichtlich war er mit den erhaltenen Leistungen nicht zufrieden und er schlug einen 35-jährigen Security Mitarbeiter mit der Faust gegen die Schulter. Danach beleidigte er diesen noch in arabischer Sprache. Beim Eintreffen der Polizei war der 57-Jährige bereits verschwunden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

++++++++ 0029288

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren