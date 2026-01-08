Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zugeschlagen

Am Mittwoch war in Heidenheim ein 57-Jähriger renitent.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr befand sich der 57-Jährige bei einem Termin im Jobcenter in der Theodor-Heuss-Straße. Offensichtlich war er mit den erhaltenen Leistungen nicht zufrieden und er schlug einen 35-jährigen Security Mitarbeiter mit der Faust gegen die Schulter. Danach beleidigte er diesen noch in arabischer Sprache. Beim Eintreffen der Polizei war der 57-Jährige bereits verschwunden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

