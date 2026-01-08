Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Ladung nicht richtig gesichert

Bei einer Kontrolle am Mittwoch fiel die verkehrsunsichere Ladung auf der A8 bei Mühlhausen auf.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten die Polizisten das Gespann auf der A8 bei Mühlhausen. Der 63-jährige Fahrer des Mercedes und Anhänger war in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Ladefläche des Anhängers befand sich ein Schrottfahrzeug. Das war laut den Spezialisten mit Gurten gesichert, aber die vier technischen Helfer befanden sich in einem mangelhaften Zustand. Im Innern des Schrottfahrzeuges lagen mehrere Reifen. Da an dem Schrottfahrzeug die Fahrertür fehlte, bestand während der Transportfahrt die Möglichkeit, dass die Reifen hätten aus dem Auto herausfallen können. Glücklicherweise kam es nicht dazu. Erst nachdem der Fahrer die Ladung außen und innen richtig gesichert hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

