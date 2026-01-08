Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Diebstahl aus Fahrzeug

Am Mittwoch gelangte ein Dieb in ein Auto in Laupheim. Mit den erbeuteten Scheckkarten tätigte der Unbekannte Einkäufe.

Ulm (ots)

Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr stand der Pkw eines 42-Jährigen wohl unverschlossen in der Leonhardstraße. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto den Geldbeutel. Der lag wohl gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. Mit den entwendeten EC-Karten hatte der Unbekannte an einem Zigarettenautomaten mehrere Tabakwaren gezogen. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0035028(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell