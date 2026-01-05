Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Trappenkamp (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (31. Dezember 2025) kam es auf dem Gelände der Nordoel-Tankstelle in der Erfurter Straße in Trappenkamp zu einem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr morgens. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter, gewaltsam an die Geldkassette des Geldautomaten zu gelangen. Der Versuch misslang jedoch, woraufhin die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flohen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Hinweise auf ein möglicherweise involviertes Fahrzeug erlangt: Ein dunkler Mercedes-Kleintransporter, welcher im Tatzeitraum vom Tankstellengelände davonfuhr, könnte mit der Tat in Verbindung stehen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere den beschriebenen Mercedes-Kleintransporter, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04551 884-0 zu melden.

