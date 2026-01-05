Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Stuvenborn - Unbekannte entwenden Tabakwaren aus Supermärkten

Kaltenkirchen / Stuvenborn (ots)

Sowohl am Mittwoch (31.12.2025) als auch am Freitag (02.01.2026) ist es in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden in Stuvenborn und in Kaltenkirchen zu Einbrüchen in Supermärkte gekommen, bei denen unbekannte Täter Tabakwaren entwendeten.

Die beiden Taten ereigneten sich bei Einkaufsmärkten in Stuvenborn in der Straße Kalte Weide und in Kaltenkirchen in der Alvesloher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bad Segeberg geschah die erstgenannte Tat zum Jahresende von 02:30 bis 03:00 Uhr. Die zweitgenannte Tat zum Jahresbeginn erstreckte sich über den Zeitraum von 00:20 Uhr bis 01:00 Uhr.

In beiden Fällen verschafften sich mehrere unbekannte Täter jeweils über ein Glaselement gewaltsam Zugang zum Verkehrsraum und begaben sich dann zum integrierten Kiosk. Dort entnahm man diverse Tabakwaren und verpackte diese in mitgeführte Taschen. Anschließend verließen die Unbekannten die Tatorte in unbekannte Richtungen.

Die Menge der entwendeten Zigarettenstangen konnte bisher noch nicht abschließend benannten werden, der gesamte Wert dürfte sich jedoch auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen.

Die Polizei kann aufgrund einer ähnlichen Tatbegehungsweise bei den Einbrüchen zum derzeitigem Stand einen Zusammenhang nicht ausschließen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg bitten um Hinweise und fragen nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Zeiträumen in Tatortnähe gesichtet haben?

Sachdienliche Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell