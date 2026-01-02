PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld
Wedel - Wohnungseinbrüche zum Jahreswechsel im Kreis Pinneberg

Schenefeld / Wedel (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (01.01.2026) ist es im Hünenkamp in Schenefeld und in der Neuwerkstraße in Wedel zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Die Tat in Schenefeld ereignete sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 01:30 Uhr. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Haus und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Eurowert.

In Wedel drangen die Unbekannten im Zeitraum von Mitternacht bis vormittags 11:50 Uhr gewaltsam über ein Fenster ins Haus. Es wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht, ob die Täter auch Gegenstände entwendeten, stand nicht fest.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den zwei Wohnungseinbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

