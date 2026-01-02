Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreise Pinneberg/Segeberg/BAB 23 - Witterungsbedingte Unfälle

Kreise Pinneberg/Segeberg/BAB 23 (ots)

Am Freitag (02.01.2026) kam es im Bereich der Kreise Segeberg und Pinneberg sowie auf der Autobahn A23 aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu einer vermehrten Anzahl an Verkehrsunfällen. In der Zeit von 06:00 bis 12:00 Uhr verzeichnete die Polizei nach bisherigem Stand insgesamt 13 Einsätze im Zusammenhang mit den derzeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.

Gegen 06:00 und 07:00 Uhr kam es auf der Autobahn 23 zu zwei Verkehrsunfällen mit zwei leicht verletzten Personen.

Beim erstgenannten Unfall befuhr die Fahrerin eines Transporters die A23 Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Hohenfelde rutschte die Fahrerin des VW Crafters nach rechts in den Seitengraben, wobei das Fahrzeug auf die Seite fiel. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Itzehoe gebracht.

Bei dem zweiten Unfall kollidierte der Fahrer eines Pkw während der Fahrt auf der A23 Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Pinneberg Nord und Tornesch mit der Leitplanke und kam auf dem Strandstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Der Fahrer zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, konnte seine Fahrt anschließend jedoch fortsetzen.

Neben diesen beiden Unfällen kam es im selben Zeitraum zu insgesamt 11 weiteren, leichteren Verkehrsunfällen aufgrund von Schnee- und Straßenglätte. Bei diesen Vorfällen wurde ausschließlich Sachschaden festgestellt und es gab keine weiteren verletzten Personen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell