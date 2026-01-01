Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Jahreswechsel 2025/2026 - Vorläufige Bilanz zum Einsatzgeschehen in der Silvesternacht

Bad Segeberg (ots)

Die Silvesternacht zeichnete sich auch in diesem Jahr durch ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Vergleich zu anderen Tagen im Jahr aus und verlief damit aus polizeilicher Sicht erwartungsgemäß arbeitsreich.

Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn verzeichnete im Zeitraum vom 31.12.2025, 18:00 Uhr bis zum 01.01.2026, 06:00 Uhr insgesamt 136 polizeiliche Einsätze für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Bad Segeberg, die in Bezug zu den vorangegangenen Silvesterfeierlichkeiten standen.

Davon entfielen 84 Einsätze auf den Kreis Pinneberg und 52 Einsätze auf den Kreis Segeberg. Im Vergleich zum Jahreswechsel 2024/2025 (167 Einsätze im Kreis Pinneberg, 130 Einsätze im Kreis Segeberg) verzeichnete die Einsatzleitstelle damit eine Abnahme an Einsätzen mit polizeilicher Relevanz. Die geringeren Einsatzzahlen sind mit den Witterungsbedingungen in dieser Nacht zu erklären, die weniger zum Verweilen im Außenbereich einluden.

Die Mehrzahl der Einsatzanlässe stellten auch in diesem Jahr wieder Sachbeschädigungen, körperliche Auseinandersetzungen und Brände dar. Aus polizeilicher Sicht ist es weitestgehend zu keinen herausragenden Vorkommnissen gekommen.

Kreis Pinneberg

Barmstedt - Polizeibeamter durch Böllerwurf verletzt

Am 31.12.2025 um 23:56 Uhr bewarf ein Jugendlicher in der Straße Am Markt zwei Polizeibeamte mit einem nicht zugelassenen Böller. Der Sprengkörper detonierte unmittelbar neben dem Kopf eines Polizisten der Polizei Barmstedt, wodurch dieser verletzt wurde und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Beim mutmaßlichen Beschuldigten, ein 15-jähriger Barmstedter, wurden im Anschluss weitere nicht zugelassene Böller aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und einer gefährlichen Körperverletzung übernimmt das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

Elmshorn - Brände an Carport, Fahrzeugen und Imbiss-Anhänger

Am 31.12.2025, gegen 20:40 Uhr, brannte ein Pkw auf einem Parkplatz in der Kleiststraße in Elmshorn. An dem Wagen, eine Mercedes E-Klasse, entstand durch das Feuer ein Totalschaden. Der Kriminaldauerdienst Pinneberg nahm umgehend die Ermittlungen auf und beschlagnahmte das Fahrzeug. Die Brandursache ist bislang unklar.

Am 01.01.2026, gegen 02:15 Uhr, wurde im Ginsterweg in Elmshorn ein Carportbrand gemeldet. Das Feuer griff auf zwei im Carport abgestellte Pkw sowie auf eine angrenzende Gartenhütte über. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen oder das angrenzende Wohnhaus wurden nicht beeinträchtigt. Der Kriminaldauerdienst Pinneberg hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.

Am 01.01.2026 um 04:00 Uhr brannte auf einem Parkplatz in der Ollerlohstraße ein Imbiss-Anhänger vollständig aus. Der Sachschaden wird vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher unklar, jedoch hätten nach ersten Erkenntnissen unmittelbar vor Brandausbruch noch Personen auf dem Parkplatz mit Böllern hantiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pinneberg - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

In der Nacht zum 01.01.2026 kam es gegen 00:05 Uhr in der Koppelstraße in Elmshorn zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die überwiegend aus syrischen und ägyptischen Staatsangehörigen bestanden. Nach ersten Mitteilungen soll es sich um eine mittlere zweistellige Personenanzahl gehandelt haben. Die Konfrontation ereignete sich im Verlauf einer privaten Feier und begann zunächst mit verbalen Streitigkeiten, die sich im weiteren Verlauf zu wechselseitigen Körperverletzungen ausweiteten. Dabei wurden vermutlich gefährliche Gegenstände eingesetzt.

Durch die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnte die Situation schnell deeskaliert werden. In der Folge wurden insgesamt 12 Personen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie medizinisch versorgt wurden.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und werden weiterhin von der Polizei intensiv untersucht. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Quickborn - Wohnungsbrand

Am 01.01.2026, gegen 00:30 Uhr, kam es in der Straße Alter Hof in Quickborn zu einem Wohnungsbrand. Der Sachschaden an der betroffenen Wohnung wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Kriminaldauerdienst Pinneberg nahm die Ermittlungen auf und beschlagnahmte den Brandort. Die Brandursache ist auch hier noch unklar.

Uetersen - Schuppenbrand greift teilweise auf Wohnhaus über

Am 01.01.2026 um 02:46 Uhr entwickelte sich in der Straße Am Markt ein Feuer an einem Schuppen und griff im weiteren Verlauf teilweise auf das angrenzende Wohnhaus über, so dass auch ein Schaden an der dort im Erdgeschoss ansässigen Eisbar entstand. Personen sind hierbei nicht verletzt worden. Weder die Brandursache noch die Schadenshöhe können bisher benannt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Segeberg

Kaltenkirchen - Personen bei Kellerbrand verletzt - Weiterer Brand an Schuppen

Am 31.12.2025 um 23:58 Uhr geriet ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hohenmoor in Brand. Das Wohnhaus ist aufgrund der starken Rauchentwicklung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Fünf Personen mussten mit Atemwegsbeschwerden in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Kriminaldauerdienst Pinneberg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache gibt es bisher keine Erkenntnisse.

Am 01.01.2026 um 5:15 Uhr kam es in der Straße Auf dem Kamp erneut zu einem Brandgeschehen, bei dem ein Gartenschuppen neben einem Wohnhaus niederbrannte. Personen verletzten sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die polizeilichen Maßnahmen laufen gegenwärtig noch, weshalb derzeit keine Aussagen zur möglichen Brandursache oder Schadenshöhe getroffen werden können.

Henstedt-Ulzburg - Heckenbrand beschädigt Carport und Pkw

Am 31.12.2025 um 18:37 Uhr entzündete sich auf einer Länge von ca. 4 Metern eine Hecke. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Holz-Carport über und beschädigte die Konstruktion. Ein im Carport parkender Pkw Seat Leon wurde durch geschmolzenen Kunststoff, der von oben herabtropfte, beschädigt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Als Brandursache sind hier abgebrannte Feuerwerkskörper anzunehmen. Der Sachschaden wird vorläufig auf knapp 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell