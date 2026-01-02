Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23 - Mehrere Personen nach Glätte-Unfällen am Neujahrstag verletzt

Autobahn 23 (ots)

Am Neujahrstag (01.01.2026) kam es entlang der Autobahn 23 in den Nachmittags- und Abendstunden aufgrund von Straßenglätte durch Hagel und Schneematsch zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei nahm nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt 14 Unfälle auf. Bei zwei Zusammenstößen verletzten sich insgesamt fünf Personen leicht.

Die beiden schwerwiegendsten Kollisionen ereigneten sich auf der Autobahn 23 um 12:42 Uhr in Höhe Besdorf und um 22:08 Uhr in Höhe Klein Offenseth-Sparrieshoop (beide Fahrtrichtung Heide).

Beim erstgenannten Verkehrsunfall verlor ein 34-jähriger Husumer, ein deutscher Staatsbürger, die Kontrolle über seinen Tesla Model Y, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer, die 27-jährige Beifahrerin und ein 2-jähriges Kind mussten mit Rettungswagen und leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein vermutlicher Totalschaden in vorläufig geschätzter Höhe von 30.000 Euro. Die Einsatzkräfte richteten für die Unfallaufnahme und anschließende Bergung des Fahrzeugs eine Vollsperrung bis 16:00 Uhr ein.

Beim zweiten Verkehrsunfall mit Personenschaden lenkte ein 22-jähriger Itzehoer, ein deutscher Staatsbürger, einen VW Lupo auf dem linken Fahrstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Renault Kangoo zusammen. Der Lupo-Fahrer und der 50-jährige Kangoo-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht, mussten jedoch in kein Krankenhaus verbracht werden. Der gesamte Sachschaden wird vorläufig auf über 13.000 Euro geschätzt.

Außerdem sind im Zeitraum von ungefähr 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr insgesamt 12 weitere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 23 (7 im Kreis Pinneberg, 5 im Kreis Steinburg) polizeilich bekannt geworden, die auf Straßenglätte zurückzuführen waren. Hierbei kamen jeweils Pkw ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge nach links oder rechts von der Fahrbahn ab. Es blieb jedoch ausschließlich bei Sachschäden.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn führt in allen Fällen die Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell