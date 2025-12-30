Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Versuchter Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Kölln-Reisiek (ots)

Am Sonntagabend (28. Dezember 2025) kam es gegen 23:30 Uhr in der Straße Stabeltwiete in Kölln-Reisiek zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt in diesem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten drei unbekannte Täter, gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung einzudringen. Die schlafende Bewohnerin wurde durch die verdächtigen Geräusche geweckt und machte akustisch auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung

Die drei Personen sollen laut der Aussage der Geschädigten etwa 180 cm groß gewesen sein und zur Tatzeit helle Oberbekleidung getragen haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht des 28.12.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Stabeltwiete wahrgenommen haben. .

Hinweise können telefonisch unter der Rufnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

