Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Kriminalpolizei bittet um Hinweise nach Fahrzeugbrand - Brandursache bisher unklar

Kisdorf (ots)

In der Nacht auf Dienstag (30.12.2025) ist es auf einem Parkplatz in der Straße Hellhörn zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Pkw und zwei Lkw zerstört bzw. erheblich beschädigt wurden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei um kurz nach 01:00 Uhr standen die Fahrzeuge bereits im Vollbrand. Vermutlich entstand das Feuer bei einem Pkw, der zwischen zwei Mercedes Lkw parkte. Der Kleinwagen und ein Lkw brannten vollständig aus, das dritte Fahrzeug wurde durch die Flammen erheblich beschädigt.

Die Brandursache ist nach bisherigem Kenntnisstand unklar und die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt in alle Richtungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand durch den Brand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Gibt es Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruch oder zu möglichen Personen an den Fahrzeugen geben können? Sachdienliche Mitteilungen nimmt die Polizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 08:11

    POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Erreichbarkeit der Pressestelle an Neujahr

    Bad Segeberg (ots) - Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Silvestertag 2025 (31.12.2025) nicht besetzt sein. Am Neujahrstag (01.01.2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg gegen Mittag eine vorläufige Bilanz zur vorangegangenen Silvesternacht in den Kreisen Pinneberg und Segeberg veröffentlichen. Im Anschluss steht die Pressestelle für ...

  • 29.12.2025 – 15:28

    POL-SE: Uetersen - Versuchter Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus

    Uetersen (ots) - In der Nacht auf Sonntag (28.12.2025) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Kleiner Sand einzubrechen. Der in der Nacht anwesende Bewohner konnte den Tatzeitraum von 22:00 Uhr abends bis 10:00 Uhr morgens benennen. An der rückwärtigen Balkontür der Wohnung im Hochparterre wurde ein zersprungener Glaseinsatz ...

