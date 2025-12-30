PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Erreichbarkeit der Pressestelle an Neujahr

Bad Segeberg (ots)

Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Silvestertag 2025 (31.12.2025) nicht besetzt sein.

Am Neujahrstag (01.01.2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg gegen Mittag eine vorläufige Bilanz zur vorangegangenen Silvesternacht in den Kreisen Pinneberg und Segeberg veröffentlichen.

Im Anschluss steht die Pressestelle für erste Rückfragen der Medienvertreterinnen und -vertreter unter der bekannten Rufnummer 04551 884-2020 oder per E-Mail an pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de zur Verfügung.

Wir wünschen einen "guten Rutsch" und kommen Sie gut ins neue Jahr 2026.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 15:28

    POL-SE: Uetersen - Versuchter Wohnungseinbruch im Mehrfamilienhaus

    Uetersen (ots) - In der Nacht auf Sonntag (28.12.2025) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Straße Kleiner Sand einzubrechen. Der in der Nacht anwesende Bewohner konnte den Tatzeitraum von 22:00 Uhr abends bis 10:00 Uhr morgens benennen. An der rückwärtigen Balkontür der Wohnung im Hochparterre wurde ein zersprungener Glaseinsatz ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:09

    POL-SE: Elmshorn/Bullenkuhlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

    Elmshorn/Bullenkuhlen (ots) - Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es in den Abendstunden in Elmshorn und Bullenkuhlen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Tatorte machen können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren