Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Erreichbarkeit der Pressestelle an Neujahr

Bad Segeberg (ots)

Die Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Silvestertag 2025 (31.12.2025) nicht besetzt sein.

Am Neujahrstag (01.01.2026) wird die Polizeidirektion Bad Segeberg gegen Mittag eine vorläufige Bilanz zur vorangegangenen Silvesternacht in den Kreisen Pinneberg und Segeberg veröffentlichen.

Im Anschluss steht die Pressestelle für erste Rückfragen der Medienvertreterinnen und -vertreter unter der bekannten Rufnummer 04551 884-2020 oder per E-Mail an pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de zur Verfügung.

Wir wünschen einen "guten Rutsch" und kommen Sie gut ins neue Jahr 2026.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell