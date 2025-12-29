Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Schwere Raubstraftat auf Seniorenpaar - Tatverdächtiger nach Festnahme in Haft

Elmshorn (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) ereignete sich bei einem Einfamilienhaus im Innenstadtbereich von Elmshorn eine schwere Raubstraftat, bei der ein unbekannter Täter hochwertige Schmuckstücke von einem Seniorenpaar erbeutete. Ein Tatverdächtiger konnte nach umfangreichen Ermittlungen durch die Polizei und Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen werden und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand klingelte der bis dahin unbekannte Täter gegen 08:00 Uhr morgens an der Haustür eines Ehepaares. Als die Tür geöffnet wurde, bedrohte der Unbekannte die Ehefrau mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Unter weiterem Vorhalt der Schusswaffe zwang der Täter die Ehefrau, diverse Schmuckstücke aus dem Haus zu übergeben. Der Täter entwendete dabei hochwertigen Goldschmuck sowie Uhren im Gesamtwert eines sechsstelligen Eurobetrags. Anschließend verließ der Täter nach wenigen Minuten das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Ehepaar blieb unverletzt.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Flüchtigen verliefen zunächst ergebnislos.

Im Rahmen der umgehend aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Elmshorn, des Kriminaldauerdienstes Pinneberg und in Kooperation mit der Polizei Hamburg konnte am folgenden Samstag (27.12.2025) ein 27-jähriger Tatverdächtiger, deutscher Staatsbürger in Itzehoe wohnhaft, beim Versuch, einen Teil der Beute abzusetzen, im Hamburger Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe und auf Anordnung eines Richters beim Amtsgericht Itzehoe erfolgten noch am gleichen Tag der Festnahme Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des mutmaßlichen Täters. Hier konnten beim Raub erlangte Wertgegenstände sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führte die Polizei den Festgenommenen am Folgetag (28.12.2025) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe vor. Der Richter erließ folglich einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der 27-Jährige befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell