POL-DA: Babenhausen: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Hirschhorn (ots) - Eine Sachbeschädigung an der katholischen Pfarrkirche (St. Maria Immaculata) in der Hauptstraße beschäftigt derzeit die Polizei in Hirschhorn. Unbekannte schossen in der Zeit zwischen dem 2. und 5. Juli, vermutlich mittels noch unbekannter Waffe auf eines der Kirchenfenster mit Doppelverglasung und innenliegendem Butzenfenster. Die Kirche liegt ...

mehr