Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus am Wochenende

Norderstedt (ots)

Am Samstag (27.12.2025) ist es in der Straße Immenhorst bei einem dortigen Reihenhaus zu einem Einbruch gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erlangten.

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann die Tat auf den Zeitraum von 13:45 Uhr bis 22:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten über die Terrassentür gewaltsam ins Wohnobjekt und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Mit wenigen hundert Euro Bargeld und zwei Goldringen entfernte man sich vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Ebenso werden Anwohner gebeten, privat verbaute Videoüberwachungen zu sichten und nach unbefugten Personen zu überprüfen.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell