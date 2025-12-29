PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus am Wochenende

Norderstedt (ots)

Am Samstag (27.12.2025) ist es in der Straße Immenhorst bei einem dortigen Reihenhaus zu einem Einbruch gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erlangten.

Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann die Tat auf den Zeitraum von 13:45 Uhr bis 22:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten über die Terrassentür gewaltsam ins Wohnobjekt und durchsuchten mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Mit wenigen hundert Euro Bargeld und zwei Goldringen entfernte man sich vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Ebenso werden Anwohner gebeten, privat verbaute Videoüberwachungen zu sichten und nach unbefugten Personen zu überprüfen.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:32

    POL-SE: Wahlstedt - Einbruch in Einfamilienhaus am 2. Weihnachtsfeiertag

    Wahlstedt (ots) - Am Freitag (26.12.2025) ist es im Heideweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Schmuck und Bargeld entwendeten. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in einem Zeitraum von ungefähr 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Inneren des Wohnhauses. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:31

    POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Wohnungseinbruch am 1. Weihnachtsfeiertag

    Schenefeld (Pinneberg) (ots) - Am Donnerstag (25.12.2025) ist es bei einem Einfamilienhaus im Holtkamp zu einem Einbruch gekommen, bei dem Unbekannte Bargeld und Schmuck entwendeten. In einem bisher bekannten Zeitraum von 14:50 Uhr bis 23:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räume im Erd- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren