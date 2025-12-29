Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/Bullenkuhlen - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Elmshorn/Bullenkuhlen (ots)

Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es in den Abendstunden in Elmshorn und Bullenkuhlen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Tatorte machen können.

In Elmshorn verschafften sich unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 20:05 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und entwendeten unter anderem Schmuck. Genauere Angaben zu den entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Zwischen 17:45 Uhr und 23:00 Uhr drangen unbekannte Personen im Seether Weg in Bullenkuhlen ebenfalls in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher drangen vermutlich gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Angaben zu möglichem Stehlgut können nach derzeitigem Stand nicht gemacht werden.

Nach den Taten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell