Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Einbruch in Einfamilienhaus am 2. Weihnachtsfeiertag

Wahlstedt (ots)

Am Freitag (26.12.2025) ist es im Heideweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte Schmuck und Bargeld entwendeten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in einem Zeitraum von ungefähr 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Inneren des Wohnhauses. Anschließend wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter nahmen knapp 200 Euro Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke im Wert von über 1.000 Euro an sich und entfernten sich vom Tatort in nicht bekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Ebenso werden Anwohner gebeten, privat verbaute Videoüberwachungen zu sichten und nach unbefugten Personen zu überprüfen.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

