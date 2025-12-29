Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in ein Wohn- und Gewerbeobjekt mit anschließender Brandentwicklung: Zeugen gesucht

Kaltenkirchen (ots)

Am Montag (29.12.2025) kam es in Kaltenkirchen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus und ein Gewerbeobjekt in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zwischen 00:45 Uhr und 01:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter vermutlich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus und dem Therapiezentrum im Gewerbegebiet. Angaben zu entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Im Tatzeitraum kam es darüber hinaus zu einer Brandentwicklung in einem Raum des Gewerbeobjektes. Die freiwilligen Feuerwehren Kaltenkirchen und Kisdorf waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Sachschaden wird nach derzeitigem Stand auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache dauern an.

Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04551-884-0 eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell