Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Trunkenheitsfahrt mit Gefährdung des Straßenverkehrs: Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am Montag (22. Dezember 2025) wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr ein Opel Kleintransporter mit Pinneberger Kennzeichen gemeldet, der von Quickborn kommend über Borstel-Hohenrade in Richtung BAB 23 mit auffällig überhöhter Geschwindigkeit in den Ortschaften und riskanten Überholmanövern unterwegs war. Der Fahrzeugführer zeigte dabei ein gefährliches Fahrverhalten, welches dazu führte, dass andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn teils stark abbremsen oder auf den Seitenstreifen ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden.

Die polizeilichen Einsatzkräfte konnten den 50-jährigen deutschen Fahrer des Kleintransporters unverzüglich hinter der Anschlussstelle Elmshorn in der Straße Ramskamp stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,7 Promille. Infolgedessen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe beschlagnahmt.

Der 50-jährige Elmshorner muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten. Die Polizeistation Rellingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Verkehrsteilnehmer, die die Fahrt des Beschuldigten beobachtet haben oder durch das riskante Fahrverhalten des Fahrers unmittelbar gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 04101 4980 oder direkt bei der Polizeistation in Rellingen entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell