Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Neversdorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neversdorf (ots)

Von Samstag (20.12.2025) auf Sonntag (21.12.2025) kam es in Neversdorf in der Hauptstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 17:45 Uhr und 02:10 Uhr drangen die Einbrecher vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Angaben zu entwendeten Gegenständen können noch nicht abschließend getätigt werden. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail (SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de) bei der Polizei eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell