POL-SE: Quickborn - Unbekannte Täter stehlen Armbanduhr bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

Am 20.12.2025 (Samstag) ist es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenhaus in der Himmelmoorchaussee gekommen. Der oder die Täter haben hierbei eine Armbanduhr gestohlen.

Im Tatzeitraum haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und im Rahmen der Tat mehrere Räumlichkeiten betreten. Schränke und Schubladen wurden auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Hierbei fanden der oder die Täter eine Armbanduhr, die sie mitnahmen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernten.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg hoffen nun auf Zeugen, die verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen machen können, die in Tatzeit-/Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gegeben werden.

