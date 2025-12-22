PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Quickborn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Quickborn (ots)

In der Zeit von Donnerstag (18.12.2025) bis Freitag (19.12.2025) kam es in Quickborn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zwischen 16:30 Uhr am Donnerstagnachmittag und 13:15 Uhr am Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Schwartmoorweg. Es wird vermutet, dass die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude erlangten. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kommoden im Wohnbereich. Angaben zu entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christopher Tamm
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

