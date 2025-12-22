Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt

Elmshorn (ots)

Am 20.12.2025 (Samstag) ist es gegen 21.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Marktstraße gekommen, bei der einer der Beteiligten ein Messer gezogen und ein zweiter ein sogenanntes Tierabwehrspray eingesetzt hat.

Kurz vor der Auseinandersetzung beobachteten Gäste eines Marktstandes, wie ein Mann eine Frau und ein Kind verfolgte. Da ihnen die Situation verdächtig vorkam, entschieden sich zwei Marktgäste, den Mann zur Rede zu stellen. Auf die Nachfrage, warum der Mann die Frau und das Kind verfolge, schimpfte dieser in aggressiver Weise und in polnischer Sprache. Außerdem soll der polnische Staatsbürger ein Messer aus der Jackentasche gezogen und in bedrohlicher Weise auf seine Verfolger zugegangen sein. Um sich gegen einen bevorstehenden Messerangriff zu wehren, lieh sich einer der Männer, ein deutscher Staatsbürger, ein sogenanntes Tierabwehrspray von seiner Freundin und setzte dieses gegen den Angreifer ein. Beobachter hatten zwischenzeitlich den Notruf gewählt, sodass die Einsatzkräfte bereits wenige Minuten später am Tatort eintrafen und die Beteiligten, nicht jedoch die Frau mit dem Kind, noch in unmittelbarer Nähe antrafen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten nun neben weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, ganz besonders die Frau, die durch den Tatverdächtigen verfolgt wurde, sich unter der Rufnummer 04121-803-0 zu melden.

