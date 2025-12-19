Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) kam es in der Hamburger Straße in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 10:00 und 19:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter vermutlich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Vermutlich über eine Terrassentür gelangten die Täter in das Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Wertgegenstände.

Zu den entwendeten Objekten gehören Bargeld, eine Handtasche sowie eine Sofortbildkamera. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere werden Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

