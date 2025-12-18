Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am 15.12.2025 (Montag) ist es gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hamburger Straße und Berliner Straße gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr eine 11-jährige Radfahrerin aus dem Kreis Pinneberg den rechtsseitigen Radweg der Hamburger Straße, aus Richtung des Steindamm kommend in Richtung der Reichenstraße. In Höhe der Einmündung Hamburger Straße und Berliner Straße hielt sie wegen der rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Fahrradfahrer an. Als das Signal von Rot auf Grün umschaltete, wollte das Mädchen die Straße überqueren. Hierbei kam von links ein weißer Pkw, der das Vorderrad des Kindes touchierte und das Mädchen so zu Fall brachte. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Das Kind verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Der Fahrzeugführer hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an und fuhr weiter in Richtung der Berliner Straße. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden beim Polizeirevier Elmshorn geführt. Dort sucht man nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte unter der Rufnummer 04121-803-0.

