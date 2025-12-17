Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Täter erbeuten Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt (OD) (ots)

Am 16.12.2025 (Dienstag) ist es in der Zeit von 15:15 Uhr bis 20:05 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus im Wiemerskamper Weg gekommen. Der oder die unbekannten Täter haben hierbei Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro erbeutet.

Im Tatzeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss an die Tat entfernte man sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit- oder Tatortnähe gemacht haben, werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell