Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim (pel), Silcherstraße, Samstag, 06.12.2025, 15:30 Uhr - 19:20 Uhr.

Am Samstag, 06.12.2025, 15:30 Uhr - 19:20 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter in Northeim in der Silcherstraße zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Täter gelangten durch die Terrassentür in das Gebäude und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

Es entstand ein Sach- und Entwendungsschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den Tatzeitraum herum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren