Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Scheibe eines Kleintransporters eingeschlagen und Geldtasche gestohlen

Northeim (ots)

Northeim, Untere Straße, Mittwoch, 03.12.2025, 14.50 - 15.12 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 14.50 - 15.12 Uhr hat eine unbekannte Person eine Seitenscheibe eines geparkten Kleintransporters eingeschlagen und aus diesem eine Geldtasche sowie eine Geldbörse entwendet. Der VW Crafter war während des Tatzeitraums in der "untere Straße" in Northeim abgestellt.

In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und Bargeld. Mit dem Bargeld aus der Geldtasche hat das Diebesgut einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem kam es zu einem Sachschaden am Fahrzeug von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell