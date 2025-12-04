POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots) - Hardegsen OT Gladebeck, Landesstraße 556, Dienstag, 02.12.2025, 17.00 Uhr GLADEBECK (Wol) Am Dienstag befuhr ein 44-jähriger Moringer mit einem Auto die L 556 in Richtung Gladebeck von der B 446 aus kommend. Bei der Fahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

mehr