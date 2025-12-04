PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen, Kastensiekstraße, (Fleischerei), zwischen Mittwoch, dem 03.12.2025, 19:30 Uhr und Donnerstag, dem 04.12.2025, 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten in die Betriebsräume einer Fleischerei in Uslar-Schönhagen einzudringen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

